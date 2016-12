Wir geben Unterricht an fast jedem Instrument. Ob im Gruppen-, Partner- oder Einzelunterricht - hier kommen Kinder ab 18 Monaten in Kontakt mit Musik, lernen Kinder und Jugendliche ihre Stimme oder ein Instrument kennen, und auch Erwachsene können ihre Träume verwirklichen und erstmalig oder wieder Musik machen.

Erfahrene Musikpädagoginnen und -pädagogen und aktive Musikerinnen und Musiker arbeiten an unserer Musikschule. Egal in welcher Stilistik, ob Klassik, Jazz, Rock oder Pop – in der Musikschule der Stadt Bad Salzuflen kann sich jeder musikalisch fortbilden und verwirklichen. Wer Interesse am Erlernen eines Instrumentes oder dem Einsatz der eigenen Stimme hat, meldet sich bitte im Sekretariat der Musikschule, über diese Homepage oder auf unserer Facebook-Seite.